العالم - مراسلون

وأكد الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية:"على العالم ان يرى مظلومية الشعب الكشميري وان يجد حلا لهذه الكارثة الانسانية التي امتدت لاكثر من70 عام، باكستان وثقت بالامم المتحدة لكن في الحقيقة لم تتمكن الامم المتحدة من تحقيق اي فارق، لذا فكشمير كفلسطين اجبرت على حمل السلاح، ولا يمكنها ان تعتمد الا على نضال ومقاومة ابنائها ودعم محبيها لنيل الحرية".



المشاركون بدورهم أكدوا على أن القضية الكشميرية هي قضية إسلامية بحتة، لا بدّ للعالم الإسلامي أن يبذل قصارى جهده لايجاد حل سلميّ لها، قبل تفاقم معاناة الكشميريين التي تزايدت منذ الغاء نيودلهي الحكم الذاتي للاقليم و اعلان حصاره في آب العام2019.



واعتبر كامران مرتضى عضو في مجلس الشيوخ الباكستاني:"حكومات العالم الإسلامي مشغولة بمصالحها الخاصة، إلا تلك التي لا زالت تؤمن بالمقاومة والنضال بوجه الإستعمار، لذا يتوجب على الشعوب الاسلامية الحرة ان تحرك حكوماتها للدفاع عن الشعب الكشميري".



وقال محمد خان وهو مشارك بالمسيرة:"آن الأوان لنتحد جميعاً كمسلمين ضد أعداء الإسلام، فكم هو مؤسف أن يبذل الشعب الكشميري دمه وعرضه وخيرات بلاده دفاعاً عن حقه وسط صمت العالم الإسلامي".



هذا ويمثل الخامس من شباط يوماً لتضامن الشعب الباكستاني مع الشعب الكشميري الذي أعلن أول مرة في العام 1990، تعبيراً عن دعم الشعب الباكستاني لنضال الشعب الكشميري ودفاعه عن حقه في تقرير المصير.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...