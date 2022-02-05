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الرئيس رئيسي: ايران مستعدة لمواصلة الحوار مع السعودية حتى تحقيق نتيجة بشرط ان يواصل السعوديون التفاوض في ظل التفاهم والاحترام المتبادل

السبت ٠٥ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٩ بتوقيت غرينتش

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