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ليبيا تطلب دعم الاتحاد الأفريقي لإخراج المرتزقة

ليبيا تطلب دعم الاتحاد الأفريقي لإخراج المرتزقة
السبت ٠٥ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٦ بتوقيت غرينتش

توجه رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، بطلب من الاتحاد الأفريقي دعم خطط إخراج كافة المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

العالم - ليبيا

وأضاف المنفي في كلمته خلال قمة الاتحاد الإفريقي الخامسة والثلاثين: "نؤكد دائما على ما طرحناه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سيبتمبر/ أيلول، بدعوة الأطراف المعنية لتسهيل الوصول لتوافق يقود لانتخابات حرة ونزيهة ومقبولة النتائج، وتجنب البلاد الدخول في تحديات أزمة جديدة والحفاظ على العملية السياسية".

وناقشت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، في ليبيا، نجلاء المنقوش، عددا من الملفات مع وزير خارجية تشاد شريف زين، في وقت سابق، ومن بينها مسألة المتأخرات المالية المتراكمة منذ سنوات مضت على الدولة الليبية لصالح الاتحاد الأفريقي.

والتقت الوزيرة الليبية نظيرها التشادي في العاصمة الأثيوبية أديس بابا، على هامش الدورة العادية الأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، وتناول اللقاء العلاقات الثنائية وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بحسب بيان للخارجية الليبية.

ولفت البيان إلى أن اللقاء تطرق إلى "مسألة المتأخرات المالية المتراكمة منذ سنوات مضت على الدولة الليبية، حيث تترأس جمهورية تشاد اللجنة الوزارية لتقدير "الأنصبة والمساهمات" بالاتحاد الأفريقي".

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ليبيا تطلب دعم الاتحاد الأفريقي لإخراج المرتزقة