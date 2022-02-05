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الاستثمارات الخارجية في ايران تسجل زيادة بنسبة 90%

الاستثمارات الخارجية في ايران تسجل زيادة بنسبة 90%
السبت ٠٥ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٠ بتوقيت غرينتش

 سجل مؤشر الاستثمارات الخارجية بمختلف المجالات الصناعية والمنجمية والتجارية في ايران، سجل خلال 9 اشهر مضت من العام الحالي (الايراني – ينتهي في 20 اذار / مارس 2022) زيادة لنحو 90 بالمئة وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

العالم - ايران

وبحسب التقارير الاحصائية الصادرة عن وزارة الصناعة والتعدين والتجارة، فقد بلغت قيمة الاستثمارات الخارجية في غضون الاشهر التسعة الماضية من العام الحالي، مليارين و802 مليون دولار.

التقارير ذاتها تشير بان قيمة الاستثمارات الخارجية داخل البلاد خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، كان قد بلغ مليارا و477 مليون دولار.

وقد تضمنت الاستثمارات الخارجية للعام الحالي في ايران العديد من المجالات الصناعية والتجارية والمنجمية، وبما يشمل المساهمة في انشاء مشاريع جديدة او شراء اسهم الشركات او ابرام اتفاقيات تجارية داخل البلاد.

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