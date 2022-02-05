الكتلة الصدرية تعلن مقاطعة جلسة البرلمان العراقي

العالم - خاص بالعالم

العذاري أعلن ايضا تجميد المفاوضات مع جميع الكتل السياسية بخصوص تشكيل الحكومة، وأضاف أن السيد الصدر وجه أيضا أعضاء الكتلة الصدرية بعدم حضور جلسة البرلمان الخاصة باختيار رئيس الجمهورية باستثناء النائب الأول.



إعلان الكتلة الصدرية البرلمانية مقاطعة جلسة البرلمان ،يطرح عدة سيناريوهات حيث بات الحديث عن الفراغ الدستوري والقانوني حاضرا بقوة، خصوصا ان الدستور أشار الى مدة ثلاثين يوما بعد جلسة التصويت على رئيس البرلمان ونائبيه للتصويت على رئيس الجمهورية.

وهنا يرى متابعون ان جميع الخيارات مطروحة بانتظار تفاهمات اللحظة الاخيرة ،مرجحين ان الحسم سيكون سياسيا أكثر من كونه قانوني لتجاوز الخرق الدستوري.



عضو مجلس النواب مصطفى سند، لفت الى ان هنالك حوارات ولقاءات تجري الان بين اعضاء البرلمان بغية استيضاح الصورة ومعرفة الشكل الذي ستؤول اليه جلسة الاثنين، ومن الممكن ان يتم معالجة قرار المقاطعة من خلال تحركات سياسية بغية اقناع الاطراف المقاطعة في العدول عن القرار أو رسم سيناريو مقبول للجميع بما يعالج المتغيرات التي حصلت بعد قرار الكتلة الصدرية مقاطعة الجلسة.



وعلى خط المواقف شدد الرئيس العراقي برهم صالح على ضرورة دعم المسار السلمي الديمقراطي والشروع بتشكيل حكومة جديدة مقتدرة، فيما بين ان استمرار الوضع الراهن لم يعد مقبولا.



كما اكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم، ان السبيل الوحيد للتغيير والإصلاح والإستقرار هو التداول السلمي للسلطة والممارسة القانونية لها.

وقال الحكيم في كلمته بالحفل الرسمي ليوم الشهيد العراقي إن الساحة العراقية تمر بمنعطفات وتحولات كبيرة تستدعي من الجميع الإنتباه والوعي المضاعف، لتجاوز آثارها السلبية وحصاد إيجابيتها لصالح الشعب العراقي .



من جهته كشف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن أعداء العراق يراهون حول فشل الديمقراطية.

واكد الكاظمي أن الخلافات السياسية يجب أن لا تصل إلى الأسس في بناء الدولة.

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