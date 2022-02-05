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وزير خارجية المغرب: السلطات ستعلن تطورات وضع ريان

وزير خارجية المغرب: السلطات ستعلن تطورات وضع ريان
السبت ٠٥ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٥ بتوقيت غرينتش

اعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ضمن تصريحات صحفية قبل قليل، إن السلطات المختصة ستعلن تطورات وضع الطفل ريان العالق في بئر بضواحي مدينة شفشاون.

العالم - المغرب

يذكر أن فرق الإسعاف المغربية دخلت بعد ظهر السبت النفق الذي عملت على حفره، أملا بالوصول إلى الطفل ريان العالق في بئر منذ الثلاثاء.

ورافق فريق طبي الطاقم المؤلف من رجال الوقاية المدنية، من دون أن يعرف بعد كيف ستجري العملية ومتى تنتهي.

وبذلت جهود مضنية منذ الأربعاء للتمكن من إخراج ريان حيا، علما أن الوضع الصحي للطفل غير معروف حتى الآن.

وينتظر والداه داخل سيارة إسعاف وضعت رهن إشارة الطفل على أمل إخراجه حيا.

وقال عضو لجنة تتبع إنقاذ الطفل ريان المحدثة بعمالة إقليم شفشاون، عبد الهادي الثمراني، إن المسافة الفاصلة بين فرقة الإنقاذ والطفل العالق في حفرة مائية لا تتجاوز ثمانين سنتيمترا.

وتسير أشغال الحفر اليدوي في الاتجاه الصحيح، وفق عناصر الإنقاذ بعين المكان، ويعمل خبراء طوبوغرافيون، بمعية تقنيين جدد ملتحقين بالطاقم، على الإرشاد إلى مكان تواجد الطفل ريان بدقة كبيرة.

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