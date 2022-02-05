السبت ٠٥ فبراير ٢٠٢٢
٠٧:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

صواريخ يمنية تضرب الامارات.. هل اعترضتها الإمارات أم أمريكا؟

السبت ٠٥ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٩ بتوقيت غرينتش

عرض برنامج "المحميات"الذي يبث على قناة العالم موضوع استقبال حكام الامارات لرئيس كيان الاحتلال الصهيوني خلال الاسبوع الفائت، وفجأة فإذا بصواريخ يمنية تستهدف عمق الاراضي الاماراتية اثناء زيارة رئيس الكيان للامارات.

العالم - خاص بالعالم

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

صواريخ اليمن تجتاح الامارات أثناء زيارة رئيس الكيان.. وابن سلمان يهدم جدة

محاولات فرنسية لتعزيز قدرة الامارات امام اليمن

هل ستنقد فرنسا الامارات بمساعداتها العسکرية؟

بالفيديو.. فرنسا تدعم الامارات ضد الحق اليمني المشروع

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

لجنة صافر تحذر من تنصل الامم المتحدة من اتفاق صيانة الخزان

تنين بحري يضرب طرطوس الساحلية ويخلف اضرارا كبيرة..

تشاهدون الليلة في بانوراما.. العراق.. مخاض عسير أمام تشكيل الحكومة القادمة

بالفيديو.. توقعات بحدوث تصدع في تحالف الصدر مع القوى السنية والكردية

رئيس القضاء الايراني يستضيف الاجتماع الاسبوعي لرؤساء السلطات الثلاث

عصا موسی تخترق كاميرات الاحتلال الاسرائيلي