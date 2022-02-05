قرقاش يعلق على بيان الصدر بشأن الهجوم الأخير على الإمارات

العالم- الامارات

ووصف قرقاش موقف الصدر (ادان الهجوم) في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على تويتر بانه "يتسم بالعقلانية، ومنسجم مع مبدأ قدسية سيادة الدول واستقلالها“، على حد تعبيره.

وأضاف أن "التباين في القضايا السياسية طبيعي، أما حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ثوابت تضمن أمن واستقرار المنطقة".

وتبنت جماعة "ألوية الوعد الحق" العراقية الهجوم على العاصمة الإماراتية أبو ظبي بـ4 طائرات مسيرة، في حين اعترفت وزارة الدفاع الإماراتية بالهجوم وادعت إسقاط 3 مسيّرات.

وقالت الجماعة في بيان نشرته على قناتها عبر تطبيق "تلغرام" إن "أبناء الجزيرة العربية وجهوا ضربة إلى د الإمارات، بواسطة أربع طائرات مسيّرة استهدفت منشآت حيوية في أبو ظبي".

وأكدت أن "الضربات القادمة ستكون أشد وقعا وإيلاما لدولة الإمارات".

وتشارك الامارت في العدوان على اليمن منذ 2015 وانسحبت منه مرة وعادت إليه في الآونة الاخيرة عبر مرتزقتها "العمالقة" الذين احتلوا شبوة مؤخرا.