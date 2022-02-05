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كتائب حزب الله العراق تطالب تركيا بسحب قواتها من شمال البلاد قبل فوات الأوان

السبت ٠٥ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٦ بتوقيت غرينتش

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