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امريكا تدعو اليابان لفرض عقوبات اقتصادية على روسيا

امريكا تدعو اليابان لفرض عقوبات اقتصادية على روسيا
السبت ٠٥ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:١٦ بتوقيت غرينتش

نقلت وكالة "كيودو" اليابانية عن مصادر دبلوماسية، اليوم السبت، أن امريكا دعت اليابان لبحث مسألة فرض عقوبات اقتصادية على روسيا "حال هجومها" المحتمل على أوكرانيا.

العالم-الاميركيتان

وذكرت الوكالة أن هذه المسألة صعبة للغاية بالنسبة لليابان إذ أن سياسة العقوبات قد تؤدي إلى تدهور علاقاتها مع روسيا وتؤثر سلبا على المفاوضات حول معاهدة السلام. ومع ذلك تتوقع طوكيو أن يقوم الرئيس الأمريكي جو بايدن بزيارة إلى اليابان في النصف الثاني من شهر مايو القادم.

ورفض وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي الإجابة الأسبوع الجاري عن السؤال الصحفي حول احتمال فرض عقوبات على روسيا "في حال هجومها على أوكرانيا" واصفا إياه بأنه هجوم افتراضي. وتدل نتائج استطلاع للرأي العام الذي أجرته صحيفة "Nikkei" اليابانية مؤخرا، أن موقف المجتمع الدولي بهذا الشأن انقسم بالتساوي تقريبا حول ما إذا كان ينبغي على البلاد الانضمام إلى سياسة العقوبات التي يفرضها الغرب. ويرى 45% من الذين شملهم الاستطلاع أنه يجب على اليابان "أخذ قراراتها بشكل مستقل اعتمادا على مستوى علاقاتها مع روسيا"، فيما يرى 43% من الذين شملهم الاستطلاع أن طوكيو يجب أن تؤيد واشنطن في هذه المسألة.

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