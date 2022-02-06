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عبد اللهيان لبوريل: نؤكد بصراحة وحزم على حماية خطوطنا الحمراء ومصالحنا الوطنية

عبد اللهيان لبوريل: نؤكد بصراحة وحزم على حماية خطوطنا الحمراء ومصالحنا الوطنية
الأحد ٠٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:١٤ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الايراني أمير عبد اللهيان لمسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل: "نبحث عن اتفاق جيد بعزم وصراحة ، ولكن بنفس الصراحة والعزم نؤكد على حماية خطوطنا الحمراء ومصالحنا الوطنية".

العالم - ايران

واجرى "جوزيب بوريل" مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي والمنسق الكبير لمحادثات فيينا ، مساء (السبت) مباحثات هاتفية مع وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية حسين أمير عبد اللهيان تناولت محادثات فيينا الحالية.

وفي إشارة إلى أن المحادثات تمر الآن بمنعطف مهم ، قال: "من المتوقع أن تأتي جميع الأطراف إلى فيينا بأجندة واضحة ومن أجل التوصل إلى اتفاق والاستعداد لاتخاذ قرارات سياسية".

بدوره شكر أمير عبد اللهيان جوزيب بوريل وإنريكي مورا والاتحاد الأوروبي على جهودهم لتنسيق المحادثات ، قائلاً: "منذ المحادثات السابقة حدثت بعض التطورات الإيجابية في المحادثات ، لكنها ما زالت لا تلبي توقعاتنا".

وقال رئيس السلك الدبلوماسي: "نحن نبحث عن اتفاق جيد بعزم وصراحة ، ولكن بنفس الصراحة والعزم نؤكد على حماية خطوطنا الحمراء ومصالحنا الوطنية".

وفي جانب آخر من تصريحاته قال وزير الخارجية الايراني: "للأسف ، لم يلبي الاتفاق النووي في السنوات الاخيرة المصالح الاقتصادية لإيران ونحن سنتوصل الى اتفاق جيد عندما يوفر لنا فوائد اقتصادية بطريقة مستدامة وموثوقة."

وفي الختام أكد أمير عبد اللهيان ان إيران مصممة على التوصل إلى اتفاق جيد وفي هذا السياق ستكون على علاقات دائمة ووثيقة مع الاتحاد الأوروبي بصفتها منسق الاتفاق النووي .

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عبد اللهيان لبوريل: نؤكد بصراحة وحزم على حماية خطوطنا الحمراء ومصالحنا الوطنية