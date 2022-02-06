استهداف قافلتين عسكريتين أمريكيتين في جنوب العراق

العالم-العراق

وكتبت قناة صابرين نيوز على التليغرام في خبر عاجل "استهدفت قافلة لوجستية تابعة للجيش الأمريكي في منطقة السماوة".

وبحسب وسائل الإعلام العراقية، فقد تم تنفيذ الهجوم باستخدام عبوات ناسفة على جانب الطريق.

وبعد دقائق، تم استهداف قافلة لوجستية أمريكية ثانية على طريق السماوة - الديوانية الدولي، بحسب صابرين نيوز.

وتصاعدت وتيرة عمليات استهداف القوافل الأمريكية بعد انتهاء مهلة 31 كانون الاول/ديسمبر 2021 موعد خروج القوات الاجنبية من العراق.

وتطالب الفصائل العراقية الحكومة بضرورة تنفيذ قرار البرلمان القاضي بطرد القوات الأجنبية من البلاد.