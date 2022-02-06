الأحد ٠٦ فبراير ٢٠٢٢
٠٥:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

استهداف قافلتين عسكريتين أمريكيتين في جنوب العراق

استهداف قافلتين عسكريتين أمريكيتين في جنوب العراق
الأحد ٠٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٩ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل إعلام عراقية باستهداف قافلتين لوجستيتين عسكريتين أمريكيتين في منطقتي السماوة والديوانية بجنوب العراق.

العالم-العراق

وكتبت قناة صابرين نيوز على التليغرام في خبر عاجل "استهدفت قافلة لوجستية تابعة للجيش الأمريكي في منطقة السماوة".

وبحسب وسائل الإعلام العراقية، فقد تم تنفيذ الهجوم باستخدام عبوات ناسفة على جانب الطريق.

وبعد دقائق، تم استهداف قافلة لوجستية أمريكية ثانية على طريق السماوة - الديوانية الدولي، بحسب صابرين نيوز.

وتصاعدت وتيرة عمليات استهداف القوافل الأمريكية بعد انتهاء مهلة 31 كانون الاول/ديسمبر 2021 موعد خروج القوات الاجنبية من العراق.

وتطالب الفصائل العراقية الحكومة بضرورة تنفيذ قرار البرلمان القاضي بطرد القوات الأجنبية من البلاد.

روابط ذات صلة

استهداف رتل لوجستي للقوات الأميركية في العراق

العراق.. عبوة تستهدف رتلاً لدعم التحالف الدولي قرب بابل

استهداف رتل للدعم اللوجستي تابع للتحالف الأميركي في السماوة جنوبي العراق

استهداف رتل للاحتلال الدولي على الطريق السريع في الديوانية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

العامري يعلق على قرار الصدر مقاطعة جلسة البرلمان

بواقع رحلتين بالأسبوع يومي السبت والأربعاء.. الخطوط الجوية الكويتية تستأنف رحلاتها إلى النجف الأشرف

الأمم المتحدة تطلب من زعماء الصين السماح بزيارة أقلية الإيغور

حنان عشراوي: اجتماع المجلس المركزي 'سيعزز' الانقسام الفلسطيني

تونس تعرب عن تمسكها بقيم التضامن والتعاون الافريقي

دورية روسية تتفقد مناطق تحت النفوذ الأمريكي شرقي سوريا