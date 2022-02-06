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مجموعة 'حزام النار' تتبنى 3 عمليات اطلاق النار ضد قوات الاحتلال

مجموعة 'حزام النار' تتبنى 3 عمليات اطلاق النار ضد قوات الاحتلال
الأحد ٠٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٠١ بتوقيت غرينتش

أعلنت مجموعة حزام النار – كتيبة جنين، عن تنفيذها 3 عمليات اطلاق نار على قوات الاحتلال وبشكل متتالي خلال ساعة غرب جنين.

العالم - فلسطين

وأفاد بيان صدر عن المجموعة، أن مقاتليها هاجموا قوات الاحتلال خلال قيامها بنشاط عسكري قرب قرية تعنك في المرة الأولى، وبعدما أعلن الاحتلال الاستنفار، ونشر تعزيزات عسكرية كبيرة في المنطقة بين معسكر سالم غرب جنين حتى بلدة السيلة الحارثية، تم إطلاق النار مرتين على دويات الاحتلال على مشرف ومحيط السيلة، ووقع تبادل لاطلاق النار ثم انسحبت المجموعات المقاتلة من المنطقة دون اصابات.

وتعرضت مركبة عسكرية إسرائيلية، مساء امس السبت، لأضرار جراء إطلاق النار عليها، وبحسب موقع واي نت العبري، فإن المركبة تعود لقوة من ما يسمى “حرس الحدود” كانت في مهمة عسكرية بجنين، مشيرًا إلى أن عدة أعيرة أطلقت من مركبة دفع رباعي فلسطينية كانت مسرعة وتمر من المكان.

وأشار إلى أن أفراد القوة ردوا بإطلاق النار على المركبة التي فرت من المكان.

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