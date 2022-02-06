دورية روسية تتفقد مناطق تحت النفوذ الأمريكي شرقي سوريا

العالم-سوريا

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصادر محلية أن دورية من الشرطة العسكرية الروسية مؤلفة من 3 مدرعات تجولت في بلدة عين ديوار، التي تقع تحت نفوذ الجيش الأمريكي على المثلث الحدودي بين سوريا وتركيا والعراق.

وتابعت المصادر أن "الدورية جابت بلدة عين ديوار بريف مدينة المالكية أقصى شمال شرقي محافظة الحسكة، وتفقدت المواقع التي تعرضت للقصف التركي قبل أيام والتقت مجموعة من المدنيين".

وقال سكان محليون لــ"سبوتنيك"، إن "بلدة عين ديوار تعرضت للمرة الثانية للقصف التركي يوم الأربعاء الفائت بعدة قذائف، ما ألحق أضرارا بمنازل المدنيين وعددها 3 منازل".

وتابع السكان أن "الجيش التركي قصف أيضا مواقع لتنظيم قسد في قرى الكنانة، ومزرعة الشاطئ، وقسروك الحدودية، والتابعة لمنطقة المالكية، بقذائف الهاون والطائرات المسيرة والحربية، ما أدى لوقوع 4 قتلى في صفوف التنظيم، مع تدمير العديد من منازل الأهالي وممتلكاتهم".

وبين السكان أن "القوات الأمريكية كانت متواجدة في المنطقة قبل 3 أيام من القصف، ومنذ ذلك الوقت لم تأتِ أي دورية أمريكية إليها".

وأضافوا أن "التواجد الأمريكي لا يجدي نفعا لصمته على الانتهاكات التركية المستمرة بحق المدنيين".

وكان قائد ميليشيا "قسد" حمل القوات الأمريكية و قوات "التحالف الدولي"، مسؤولية القصف التركي لمواقعهم على الحدود السورية التركية، شمالي سوريا، من ريف حلب حتى ريف الحسكة مروراً بريف الرقة.