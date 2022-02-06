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تفاعل مواقع التواصل مع استهداف الامارات عراقيا

تفاعل مواقع التواصل مع استهداف الامارات عراقيا
الأحد ٠٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٢ بتوقيت غرينتش

شهدت العاصمة الاماراتية، أبوظبي استهدافاً من نوع جديد، أعلنت عنه هذه المرة ألوية الوعد الحق العراقية رداً على مشاركة الامارات في العدوان على اليمن ولتدخلها في شؤون دول في المنطقة.

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ولاقت هذه العملية تفاعلاً واسعاً وتعليقات كثيرة علی مواقع التواصل الاجتماعي.

في لبنان تفاعلت مواقع التواصل مع قضية زينب، التي تم طلب تغييرها من قبل ادارة مجمَّع آ بِ سِ التجاري في لبنان، لسبب عجيب وهو انها ترتدي الحجاب. ويری الکثير ان هذه التصرفات لاتتماشی مع دعايات المجمع القريب من حزب القوات اللبنانية.

اما في المغرب، فتفاعلت كثير من دول العالم مع قضية الطفل المغربي ريان الذي وقع في بئر في اقليم شفشاون منذ ايام، ليحصد تعاطفا وتضامنا من الناشطين من كل الدول العربية.

في مجال اخر، ما زالت قضية المواجهة بين الفنان المصري محمد صبحي ورئيس هيئة الترفيه السعودية تركي ال الشيخ تتفاعل، بعد دخول فنانين على الخط لاسيما الممصل المصري باسم سمرة.

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