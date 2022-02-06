الرئيس الموريتاني يعرب عن قلقه ازاء الوضع الأمني بدول الساحل

العالم - موريتانيا

وأوضح الغزواني أن "الإرهاب" يتمدد يوماً بعد آخر خارج حدود هذه الدول، إلى القارة الإفريقية بمجملها.

جاء ذلك في كلمة له خلال افتتاح القمة الإفريقية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، المنعقدة يومي السبت والأحد.

وقال الغزواني إن "مجموعة دول الساحل الخمس تعاني من نواقص عديدة (لم يحددها)، وتواجه تحديات متعددة الأبعاد، غير أنها تظل في هذه المنطقة، الإطار الأكثر ملاءمة لمواجهة الإرهاب، على نحو فعال".

ومجموعة دول الساحل الإفريقي تضم (موريتانيا وبوركينا فاسو ومالي وتشاد والنيجر) وهي تجمع إقليمي للتنسيق والتعاون ومواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية، وجذب تمويلات واستقطاب استثمار أجنبي لتحقيق التنمية وخلق فرص العمل وإقامة البنى التحتية اللازمة للنهوض بالدول الأعضاء، وفق ما يعرّف التكتل نفسه.

وأضاف الغزواني: "الإرهاب يتمدد يوماً بعد آخر خارج حدود هذه الدول، مشكلا خطرا جسيما على القارة الإفريقية بمجملها".

ودعا، الاتحاد الإفريقي إلى مضاعفة دعمه لمجموعة دول الساحل "خاصة في ظروف مراحل الانتقال السياسي التي تمر بها بعض دولها والتي قد تساهم في تعميق هشاشة وضعها العام" في إشارة إلى الأوضاع بمالي وبوركينافاسو.

وتشهد بوركينا فاسو ومالي ظروف سياسية غير مستقرة؛ بعدما أعلن المجلس العسكري البوركيني، الإثنين الماضي، تعيين زعيمه بول هنري داميبا رئيساً للبلاد،حيث قاد الأخير انقلابا وأطاح بالرئيس المنتخب روش مارك كريستيان كابوري.

بينما في مالي قاد العقيد عاصمي غويتا، في أغسطس/ آب 2020، انقلاباً على الرئيس آنذاك إبراهيم أبوبكر كيتا.

وشدد الغزواني على أن "مجموعة دول الساحل تحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى المؤازرة من الاتحاد الإفريقي، فليس لنا من سبيل غير الحوار والتعاون وتنسيق الجهود لننتصر جماعيا على العنف والإرهاب ولنؤسس معا لتنمية قارية شاملة ومستديمة".

وتنشط بمنطقة الساحل الإفريقي العديد من التنظيمات الإرهابية، بينها بوكو حرام وفرع "القاعدة ببلاد المغرب".

وتشن هذه التنظيمات من حين لآخر هجمات تستهدف الثكنات العسكرية والأجانب بعدد من دول الساحل الإفريقي، خصوصا في مالي، التي سيطرت على أقاليمها الشمالية تنظيمات إرهابية في 2012، قبل طردها إثر تدخل قوات فرنسية.