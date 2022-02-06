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قطر و'الناتو' يبحثان العلاقات الثنائية في بروكسل

قطر و'الناتو' يبحثان العلاقات الثنائية في بروكسل
الأحد ٠٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:١٩ بتوقيت غرينتش

بحثت قطر مع حلف شمال الأطلسي "الناتو"، السبت، علاقات التعاون الثنائي وسبل تطويرها.

العالم - قطر

جاء ذلك خلال لقاء سفير قطر لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، "عبدالعزيز بن أحمد المالكي"، مع نائب الأمين العام لحلف الناتو، "ميرسيا جيوانا".

وذكرت الخارجية القطرية، في بيان، أنه جرى خلال الاجتماع الذي عُقد في العاصمة البلجيكية بروكسل "استعراض علاقات التعاون الثنائي بين الجانبين".

وجاء اللقاء، بعد أيام من إخطار الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، الكونجرس الأمريكي بنيته تصنيف قطر "حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة من خارج حلف الناتو".

وتمنح هذه الخطوة، في حال أُقرت رسمياً، امتيازات كبيرة بمجالات التعاون الدفاعي والأمني والتجاري، وهو بمنزلة مؤشر قوي على العلاقات الوثيقة بين الولايات المتحدة وقطر.

وتعطي الحكومة الأمريكية هذا التصنيف عادة للحلفاء المقربين الذين يتمتعون بعلاقات عمل استراتيجية مع القوات المسلحة الأمريكية.

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