ظروف الحجر الصحي للرياضيين في أولمبياد بكين غير مرضية

العالم - أسيا والباسفيك

وفي وقت سابق، اشتكت اللاعبة الرياضية الروسية فاليريا فاسنتسوفا من الطعام خلال الحجر الصحي في بكين. اجتازت الرياضية البالغة من العمر 24 عامًا اختبارين إيجابيين لفيروس كورونا، ولهذا السبب تغيبت عن الألعاب الأولمبية.

وقال دوبي في مؤتمر صحفي ردا على سؤال حول سوء تنظيم الحجر الصحي للرياضيين: "علينا مراقبة مثل هذه المواقف، هذه مسؤوليتنا. يجب تلبية توقعات الرياضيين. نحن على اتصال دائم بجميع اللجان الأولمبية الوطنية، الظروف كانت غير مرضية، لكننا نبذل قصارى جهدنا لضمان عدم تكرار هذا الوضع مرة أخرى.

عندما يطرح سؤال، من المهم أن تكون على اتصال بجميع الخدمات. نرى تحسينات كبيرة عندما يكون الرياضيون في عزلة، نحاول حل المشكلات إذا كانت الظروف لا تلبي التوقعات. بمجرد تلقي الشكاوى، نبذل قصارى جهدنا لحلها"، حسب قناة ماتش تي في.

وأضاف ممثل اللجنة المنظمة للألعاب، تشاو ويدونغ، أن الرياضيين المعزولين مؤخرًا يمكنهم طلب الطعام إلى غرفهم.