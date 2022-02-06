الأحد ٠٦ فبراير ٢٠٢٢
١١:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

الامن القومي البرلمانية: أوروبا تماطل في مفاوضات فيينا

الامن القومي البرلمانية: أوروبا تماطل في مفاوضات فيينا
الأحد ٠٦ فبراير ٢٠٢٢ - ١٠:٢٤ بتوقيت غرينتش

قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي تعليقا على المفاوضات التي جرت في فيينا، ان اوروبا تماطل في المفاوضات.

العالم - ايران

وقال وحيد جلال زادة إن الأوروبيين يماطلون في المفاوضات وما يهمهم هو مصالحهم مؤكدا ليست هناك حاجة للتفاوض مباشرة مع الولايات المتحدة الامريكية.

وقال ممثل أهالي أورمية في مجلس الشورى الإسلامي إن "سلوك الصين وروسيا في المفاوضات الأخيرة أكثر إيجابيا من ذي قبل. وتلتزم الجمهورية الإسلامية الايرانية بالاتفاق النووي وتعتقد أنه على الطرف الآخر أن يلتزم بالاتفاق النووي ايضا.

واضاف إذا تم التوصل إلى اتفاق في الجولة القادمة من المفاوضات، فستعود إيران أيضا إلى التزاماتها ملفتا ان إيران غير راضية عن أقل أو أكثر من الاتفاق النووي.

روابط ذات صلة

شمخاني یؤکد على ضرورة تحقيق التوازن في مفاوضات فيينا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

فيديو غراف شاهد: كم من "ريان يمني" في بئر العدوان والعالم يتفرج!

أمير عبداللهيان: لا نبحث عن اتفاق محدود أو مؤقت

هل هذه صورة ريان في سيارة الإسعاف؟...ماالحقيقة؟!

الامن القومي البرلمانية: أوروبا تماطل في مفاوضات فيينا

قاووق يطلق تصريحات نارية ضد حلفاء 'اسرائيل'

تفاصيل هروب اثنين من أمراء 'داعش' من سجن 'غويران'