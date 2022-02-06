الامن القومي البرلمانية: أوروبا تماطل في مفاوضات فيينا

العالم - ايران

وقال وحيد جلال زادة إن الأوروبيين يماطلون في المفاوضات وما يهمهم هو مصالحهم مؤكدا ليست هناك حاجة للتفاوض مباشرة مع الولايات المتحدة الامريكية.

وقال ممثل أهالي أورمية في مجلس الشورى الإسلامي إن "سلوك الصين وروسيا في المفاوضات الأخيرة أكثر إيجابيا من ذي قبل. وتلتزم الجمهورية الإسلامية الايرانية بالاتفاق النووي وتعتقد أنه على الطرف الآخر أن يلتزم بالاتفاق النووي ايضا.

واضاف إذا تم التوصل إلى اتفاق في الجولة القادمة من المفاوضات، فستعود إيران أيضا إلى التزاماتها ملفتا ان إيران غير راضية عن أقل أو أكثر من الاتفاق النووي.