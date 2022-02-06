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أمير عبداللهيان: لا نبحث عن اتفاق محدود أو مؤقت

أمير عبداللهيان: لا نبحث عن اتفاق محدود أو مؤقت
الأحد ٠٦ فبراير ٢٠٢٢ - ١٠:٣١ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، لم نر أي مبادرة جادة ومهمة من الولايات المتحدة لإحياء الإتفاق النووي مؤکدا نحن نسعى للتوصل إلى اتفاق جيد ولا نبحث عن اتفاق محدود أو مؤقت.

العالم - ايران

وقال أمير عبداللهيان: لم نتلق أي شروط مسبقة من الولايات المتحدة لإحياء الإتفاق النووي ومفاوضاتنا تسير في اتجاه لا تُثار فيه مسألة الشروط المسبقة.

واضاف: لم نتلق نصًا أو اقتراحًا في إطار الشروط المسبقة، وستستند مفاوضات فیینا إلى وجهات نظر الخبراء والاتفاق الذي یخدم مصالح شعبنا وبلادنا.

وقال إن الإجراءات التي تحدث على الورق يمكن أن تكون جيدة ، معتبرا ای إجراء يهدف إلى الغاء الحظر سیکون جیدا ايضا.

وتابع امير عبد اللهيان: يجب أن نشهد خطوات عملية على أرض الواقع وعلى الولايات المتحدة أن تلغي الحظر بشكل عملي وملموس وما يهمنا هو نتيجة مفاوضات فيينا والاتفاق الذي سيتم التوصل إليه. نحن نرید ان نلمس بعض المبادرات خلال مفاوضات مجموعة 4 + 1 عبر عملية تبادل الـ non-paper بین ایران وامریکا بوساطة الاتحاد الأوروبي.

وصرح: يرسل لنا الأميركيون رسائل متكررة من خلال بعض الوسطاء يدعون أنهم يتمتعون بحسن نية لكننا لم نر مبادرة جادة من قبل الأميركيين طوال المفاوضات الحالية.

وردا على أنباء عن "اتفاق لمدة عامين او اتفاق مؤقت"، قال نحن نسعى للتوصل إلى اتفاق جيد ولا نبحث عن اتفاق محدود أو مؤقت.

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