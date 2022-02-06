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عضو في حزب المحافظين: إقالة جونسون 'أمر حتمي'

عضو في حزب المحافظين: إقالة جونسون 'أمر حتمي'
الأحد ٠٦ فبراير ٢٠٢٢ - ١١:٠٩ بتوقيت غرينتش

قال عضو بارز بحزب المحافظين، بقيادة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون لصحيفة " أوبزرفر" إن إقالة جونسون من منصبه من قبل أعضاء حزبه "أمر حتمي".

العالم - أوروبا

وأضاف تشارلز ووكر للصحيفة، في مقابلة "سينتهي الأمر برحيله، لذلك، أريده فقط أن يكون له قدر من الفعل في ذلك" حسب "د ب أ".

ويتولى ووكر منصب نائب الرئيس السابق للجنة أصحاب النفوذ لعام 1922 بالحزب.

ويواجه جونسون تمرداً متزايداً من حزب المحافظين، بسبب تقارير لأحزاب في "داونينغ ستريت"، خلال الإغلاق، حيث يقدم أعضاء من البرلمان، رسائل سرية، إلى اللجنة تطالب بإقالته كزعيم للحزب.

ومن جهة أخرى، ذكرت صحيفة "صنداي تايمز" أن جونسون يستعد الآن لإجراء تصويت في أقرب وقت هذا الأسبوع، حيث تشير تقديرات مستشاريه، إلى حصوله على ما بين 35 و45 وحصول الآخرين على أكثر من 50 صوتاً.

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