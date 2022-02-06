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بينيت يحرض من المنطقة مجددا ضد الاتفاق النووي

بينيت يحرض من المنطقة مجددا ضد الاتفاق النووي
الأحد ٠٦ فبراير ٢٠٢٢ - ١١:١٤ بتوقيت غرينتش

حرض رئيس الوزراء الإسرائيلي ​نفتالي بينيت من جديد دول المنطقة ضد الاتفاق النووي، وفي نصريحات له قال: "أي إتفاق مع إيران بالشروط الراهنة لن يساعد في الإستقرار"،

العالم - الاحتلال

وأضاف بينيت "أي إتفاق مع إيران بالشروط الراهنة سيجعل المنطقة تدفع ثمناً باهظاً". معتبرا أن "الإتفاق معها وفق الشروط الراهنة سيعرقل مواجهة برنامجها النووي".

وطالما حذر الكيان الاسرائيلي من العودة للاتفاق النووي، ووفقا لتصريحات مسؤوليه، فان نتنياهو لعب الدور الرئيسي في دفع الرئيس الأميركي السابق دونالد الى التخلي عن الاتفاق.

ويعتقد الكيان أن الاتفاق مع ايران يسهم في انهاء العزلة التي فرضتها الولايات المتحدة والغرب ضدها، ويسمح لها بممارسة دورها بشكل طبيعي وعادي في المجتمع الدولي، الأمر الذي يقلل من فرص اقتراب الكيان الى دول المنطقة والتطبيع معها واقامة علاقات معها.

وفي الوقت الذي يؤكد فيه بنيت أن العودة للاتفاق النووي يهدد استقرار المنطقة فان المجتمع الدولي لمس مدى التوتر الذي شهدته المنطقة قبل التوقيع على الاتفاق النووي عام 2015 وكذلك بعد انسحاب الولاايت المتحدة منه وفرض اجراءات الحظر على ايران بينما شهدت المنطقة نوع من الاستقرار والهدوء بعد التوقيع على الاتفاق عام 2015.

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