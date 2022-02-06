الإطار التنسيقي يعقد اجتماعا مهما بشأن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

العالم-العراق

وقال القيادي في الإطار النائب أحمد الموسوي، لوكالة شفق نيوز، ان "قوى الإطار التنسيقي ستناقش مساء اليوم قضية مشاركة الإطار التنسيقي في جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية او مقاطعة الجلسة".

واضاف "نحن ننتظر ما سيصدر من قرار بعد انتهاء اجتماع قادة الإطار التنسيقي".

ويعقد مجلس النواب العراقي يوم غد الاثنين، جلسة مخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية من بين الاسماء المرشحة لهذا المنصب الذي كان من حصة الاتحاد الوطني الكردستاني منذ العام 2003.

وفي وقت سابق اليوم، أكد الخبير القانوني علي التميمي، أن تأجيل مجلس النواب جلسته المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية يوم غد الاثنين، لا يبطل المرشحين الحاليين.