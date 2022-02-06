حرض.. المدينة العامرة التي حولها السعوديون الى مدينة مدمرة ومنكوبة 

خاص بالعالم

وكانتْ حرض التي لا تَبعُدُ سوى امتارٍ عن السعودية من اكثرِ المدنِ اليمنية حياةً وعمراناً ومركزاً لتبادلِ التجارة بين البلدين قبلَ انْ يبدأَ النظامُ السعودي عدوانَهُ الظالم على الشعب اليمني، وتعرضتْ حرض منذُ انطلاقِ العملياتِ العسكرية لدمارٍ شامل، حيثُ شنَّ الجيشُ السعودي مسلحاً بآلافِ المرتزقة من عددٍ من الجنسيات هَجَماتٍ متعددةً على المدينة، وقصَفَها الطيرانُ آلافَ المرات، ما أدى الى تهجيرِ أهلِها الذين يُقدَّرون بعشراتِ الالاف وتدميرِ المدينة بشكلٍ كامل.

ولم يَستثنِ الطيرانُ السعودي خلالَ الاعوامِ الماضية لا بيتاً والا مستشفى ولا مدرسةً فيها، حيثُ استهدفهَا بجميعِ انواعِ الاسلحة وارتكبَ فيها العديدَ من المجازر، لكنّ المدينةَ لم تستسلمْ، وكَسرتْ جميعَ الهَجَمات والزحوفات طيلةَ سبعِ سنوات.

الان وبعدَ هذه السنوات عاد النظامُ السعودي لمهاجمةِ المدينة من جديد، فما هي الاهدافُ السعودية لمهاجمةِ المدينة من جديد؟

والى اين يمكنُ انْ يصلَ تصعيدُه هناك؟

وماذا عن استمرارِ القصفِ الجوي المكثف على صنعاء وضواحيها؟

هذه الاسئلةُ وغيرُها نطرحُها على ضيوفِنا في هذه الحلقة من برنامج المشهد اليمني..

نصر الدين عامر رئيس وكالة الانباء اليمنية سبأ

بندر الهتار اعلامي يمني