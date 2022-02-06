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القمة الإفريقية تصفع الإحتلال برفض عضويته بالاتحاد القاري

القمة الإفريقية تصفع الإحتلال برفض عضويته بالاتحاد القاري
الأحد ٠٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:٢٥ بتوقيت غرينتش

قال مصدر بالوفد الجزائري المشارك في قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا الأحد، إن القمة ألغت قرارا لمفوض الاتحاد موسى فكي بمنح صفة مراقب للكيان الصهيوني "عضوية شرفية"داخل المنظمة القارية.

العالم - افريقيا

ونقلت فضائية الجزائر الدولية (حكومية) أنه "تقرر إلغاء منح الكيان الصهيوني [إسرائيل] صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي".

فيما نقلت فضائية الشروق نيوز (خاصة) عن مصدر من الوفد الجزائري المشارك بالقمة إنه "تقرر إلغاء منح الكيان الصهيوني صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي".

وأضاف أن "إلغاء القرار جاء تتويجا لمساعي قادتها الجزائر ودول أخرى".

وحسب نفس المصدر فقد تم تنصيب لجنة تضم 7 رؤساء دول هي الجزائر، السنغال، الكاميرون، الكونغو الديمقراطية، جنوب إفريقيا، رواندا ونيجيريا ستعمل على تقديم توصيات لقمة الإتحاد الإفريقي المقبلة بشان القضية.

ولم يصدر تعقيب فوري من الاتحاد الإفريقي.

وفي يونيو/حزيران الماضي، وافق موسى فكي، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، منفردا، على منح [إسرائيل] صفة مراقب.

لكن العديد من الدول الأعضاء وخاصة الجزائر وجنوب إفريقيا، احتجت وقالت إنه لم يتم التشاور معها حول هذه الخطوة.

ومُنحت [إسرائيل] سابقا، صفة مراقب في منظمة الوحدة الإفريقية، لكنها فقدت ذلك الوضع عندما تم حل الهيئة واستبدلت بالاتحاد الإفريقي عام 2002.

والقمة الإفريقية التي انطلقت يوم السبت، من المقرر أن تختتم الأحد.

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