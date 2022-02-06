"قسد" تمنع طلاب كلية الزراعة من تقديم امتحاناتهم بالحسكة

العالم - سوريا

وفي تصريح لسانا بين مدير فرع جامعة الفرات في الحسكة الدكتور جمال العبد الله أن “ “قسد” منعت الطلبة والهيئة التدريسية والإدارية من الدخول إلى الكلية لإجراء الامتحانات المقررة للدورة الفصلية الأولى” مشيراً إلى استمرار سعي فرع الجامعة لإيجاد حل لمشكلة منع طلبة كلية الزراعة والبالغ عددهم نحو 2500 طالب وطالبة.

ولفت العبد الله إلى أنه “رغم كل الصعوبات استأنف فرع الجامعة الامتحانات الجامعية في الكليات والمعاهد اليوم حيث تم تأمين الأماكن لطلبة كليتي الهندسة المدنية والاقتصاد بعد تدميرهما بقصف طائرات الاحتلال الأمريكي بذريعة ملاحقة فارين من سجن الثانوية الصناعية”.

مشيراً إلى “خطورة الانتهاكات واعمال التدمير التي طالت الأبنية الجامعية وتهدد مستقبل آلاف الطلاب في محافظة الحسكة”.

وكانت “قسد” صادرت مفاتيح ابواب ومداخل كلية الزراعة الواقعة على أطراف حي الكلاسة غرب مدينة الحسكة ومنعت الكوادر التدريسية والإدارية من دخول الكلية أو الاقتراب منها قبل أن تقدم اليوم على منع الطلبة من الدخول لتقديم امتحاناتهم وسط استياء كبير بين الطلبة الذين بات مستقبلهم مهدداً جراء انتهاكات “قسد”.

وتتعمد “قسد” استهداف البنية التحتية للتعليم في محافظة الحسكة بدءاً من تدمير المدارس وإغلاقها وتحويل قسم منها لسجون ومقرات عسكرية وضرب الأبنية الجامعية وتدمير مقرات الكليات والعبث بمحتوياتها بشكل ممنهج خلال الفترة القليلة الماضية وصولاً إلى الاستيلاء الكامل على بعض أبنية الكليات والمعاهد وفرض مناهج دراسية في المدارس تتوافق مع مخططاتها الانفصالية.