السماح للشركات الأفغانية بإصدار تأشيرات سياحية إلى إيران

العالم - إيران

وكتبت السفارة في تغريدة على موقع تويتر أنها ستعلن لاحقا عن قرارها النهائي في هذا الخصوص.

يذكر أن المواطنين الأفغان يرغبون في زيارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لأغراض عديدة، ومنها السياحة والعلاج والعمل؛ وبناء على ذلك تتولى السفارة الإيرانية في كابول والقنصليات التابعة في سائر المدن والولايات الأفغانية، مهام إصدار تأشيرات الدخول لهم.

وفي الصعيد نفسه، تشير التقارير الرسمية بان السفارة والقنصليات التابعة للجمهورية الإسلامية في أفغانستان، تقوم بإصدار 1000 تأشيرة دخول يوميا لرعايا هذا البلد.

وبناء على هذا التطور تدرس سفارة الجمهورية الإسلامية موضوع السماح للشركات الأفغانية بإصدار تأشيرات الدخول للمواطنين الأفغان لزيارة الجمهورية الإسلامية.