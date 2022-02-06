تحالف العدوان العربي الغربي يرتكب مجازر شنيعة في اليمن

العالم - إيران

وقال شجرة في تصريح له خلال الملتقى الافتراضي لدراسة أبعاد العدوان على اليمن، والذي أقيم برعاية مؤسسة الأربعين الدولية: إن دعمنا لشعب اليمن ليس بسبب هجوم الدول الغنية عليه بل للإبادة البشرية التي يتعرض لها منذ 6 أعوام.

وانتقد بشدة العدوان الذي أدى إلى تدهور الأوضاع في اليمن وشحة الأغذية والأدوية، وأضاف أن: هذا الشعب ورغم شحة إمكانياته وتدمير بنيته التحتية يقف صامدا ولا يطاطئ الرأس امام المستكبرين.

وأدان رئيس لجنة حقوق الإنسان الإسلامية في بريطانيا عمليات القصف العشوائية وقتل المدنيين في اليمن وقال: فضلا عن ذلك فإن جميع البنى التحتية والمستشفيات قد دمرت، وقد وصفت منظمة الأمم المتحدة ذلك بأنه من اكبر الكوارث.

واعتبر الحظر جريمة حرب ضد المدنيين واحتج على صمت المحافل الدولية وقال: إن الولايات المتحدة والدول الأوروبية ودول أخرى تبيع السلاح للإمارات والسعودية لتهاجما المدنيين وهم يعلنون صراحة بأن بيع الأسلحة هذه يتم من أجل المال.

واعتبر جرائم الحرب هذه ضد شعب اليمن المرتكبة من قبل الدول الغربية والعربية بأنها العمل الأكثر شناعة، وأضاف: ينبغي علينا الضغط على المحافل الدولية ومنها منظمة الأمم المتحدة لأن حياة ملايين الأفراد في خطر.

وقال شجرة: بطبيعة الحال فإن الحكومات الغربية تمتلك الفيتو وستستخدم ذلك ولكن علينا ممارسة الضغوط وأن نعلن رأينا بحرية في جميع منابرنا عن دعمنا لليمن بوجه العدوان.

واعتبر السعودية والإمارات تتكبدان الضرر المتزايد يوما بعد آخر وقال: إنني على ثقة بأن النصر سيكون حليف الشعب اليمني وسيحقق استقلاله وستكون هذه الحرب عبرة للمستبدين والمتغطرسين الذين سيحاكَمون في محكمة العدل الإلهية.