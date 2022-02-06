حماس تعلق على الغاء منح الاحتلال صفة مراقب في قمة الإتحاد الأفريقي

العالم - فلسطين

ودعت الحركة في بيان لها اللجنة المكلّفة ببحث هذا الموضوع إلى الانتصار لقيم الاتحاد الإفريقي ومبادئه القائمة على رفض الاحتلال والتمييز العنصري، وتأييد حق الشعب الفلسطيني في انتزاعه لحقوقه وتقرير مصيره.

وثمنت حركة حماس مواقف وأدوار كل الدول الإفريقية التي تحرّكت ضد تمرير قرار منح الاحتلال صفة "مراقب"، وهو ما يؤكد انسجامها مع مبادئ هذه المنظمة العريقة، واستمرارها في دعم حقوق شعبنا المشروعة.

و ألغت قمة الإتحاد الأفريقي التي انعقدت في العاصمة الإثيوبية اديس أبابا قرارا لمفوض الاتحاد موسى فكي بمنح صفة مراقب للكيان الصهيوني "عضوية شرفية"داخل المنظمة القارية.