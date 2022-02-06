الأحد ٠٦ فبراير ٢٠٢٢
٠٢:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

حماس تعلق على الغاء منح الاحتلال صفة مراقب في قمة الإتحاد الأفريقي

حماس تعلق على الغاء منح الاحتلال صفة مراقب في قمة الإتحاد الأفريقي
الأحد ٠٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٣ بتوقيت غرينتش

رحبت حركة حماس بقرار قمة الاتحاد الإفريقي تعليق منح الاحتلال الإسرائيلي صفة مراقب داخل المنظمة.

العالم - فلسطين

ودعت الحركة في بيان لها اللجنة المكلّفة ببحث هذا الموضوع إلى الانتصار لقيم الاتحاد الإفريقي ومبادئه القائمة على رفض الاحتلال والتمييز العنصري، وتأييد حق الشعب الفلسطيني في انتزاعه لحقوقه وتقرير مصيره.

وثمنت حركة حماس مواقف وأدوار كل الدول الإفريقية التي تحرّكت ضد تمرير قرار منح الاحتلال صفة "مراقب"، وهو ما يؤكد انسجامها مع مبادئ هذه المنظمة العريقة، واستمرارها في دعم حقوق شعبنا المشروعة.

و ألغت قمة الإتحاد الأفريقي التي انعقدت في العاصمة الإثيوبية اديس أبابا قرارا لمفوض الاتحاد موسى فكي بمنح صفة مراقب للكيان الصهيوني "عضوية شرفية"داخل المنظمة القارية.

روابط ذات صلة

القمة الإفريقية تصفع الإحتلال برفض عضويته بالاتحاد القاري

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قريبة جدا .. معطيات وقراءات

نائب وزير الخارجية اليمني: هكذا سيكون مصير قوى المرتزقة

حماس تعلق على الغاء منح الاحتلال صفة مراقب في قمة الإتحاد الأفريقي

أوكرانيا: فرص الحل الدبلوماسي أكبر من احتمال التصعيد العسكري مع روسيا

لقاء وزراء خارجية مصر والصومال على هامش قمة الاتحاد الإفريقي

هنية يعزي المغرب بوفاة الطفل ريان