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العراق.. المرشح الوحيد للرئاسة بعدمنع زيباري من الترشح؟

الأحد ٠٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٢:٣١ بتوقيت غرينتش

اصدرت المحكمة الاتحادية في العراق قراراً بوقف اجراءات انتخاب هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية لحين حسم دعاوى قضائية ضده.

العالم - مراسلون

وأکد مدير مکتب قناة العالم في بغداد، نويد بهروز ان قرار المحكمة الاتحادية تنص علی ان قرار قبول ترشيحِ زيباري لرئاسة البلاد غير دستوري لفقدان زيباري شروط الترشحِ المنصوص عليها في الدستور وابرزها حسن السمعة والاستقامة.

وارجعت المحكمةُ قرارها الى اَنّ مجلس النواب العراقي في العامِ الفين وستةَ عشر سحب ثقته عن زيباري بعد استجوابه في قضايا فساد مالي واداري. واضافةً الى ذلك توجد قضايا اخرى ضد زيباري متعلقةٌ بمواضيعِ النزاهة والاضرارِ بالمال العام لم يتم اصدار احكامٍ بشأنها.

وتوقع مدير مکتب قناة العالم في بيروت ان يتم ارجاء جلسة البرلمان لانتخاب رئيس الجمهورية، بعد منع هوشيار زيباري من الترشح وقرار التيار الصدري بتجميد المفاوضات وأيضاً مقاطعة التيار الصدري لهذه الجلسة.

وتوقع ان يبقی المرشح الوحيد لرئاسة الجمهورية برهم صالح مستبعداً ان يستطيع الحزب الديموقراطي تقديم مرشح اخر في الوقت المتبقي لانعقاد جلسة اختيار رئيس الجمهورية.

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