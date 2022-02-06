واشنطن: التحرك الروسي ضد أوكرانيا قد يأخذ أشكالاً مختلفة

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وأشار سوليفان إلى أن التحرك الروسي ضد أوكرانيا قد يأخذ أشكالاً مختلفة مثل ضم أجزاء أو هجوم سيبراني أو غزو كامل.

وفي حين لفت إلى أننا "نعتقد أن روسيا جهزت القدرات اللازمة لشن عملية عسكرية كبيرة ضد أوكرانيا"، أعلن أننا "نكثف جهودنا لإعداد الرد على التصعيد الروسي إلى جانب حشد الحلفاء ودعم أوكرانيا".

وأوضح أن الرئيس الأميركي جو بايدن "عرض على روسيا مسارا دبلوماسيا ونحن مستعدون لكل الاحتمالات"، مؤكداً أننا "لسنا مستعدين للتفاوض بشأن المبادئ الأساسية للأمن ومنها عضوية الناتو".

وكانت وكالة "الصحافة الفرنسية" قد أفادت، نقلًا عن الرئاسة الأوكرانية، بأن "فرص الحل الدبلوماسي أكبر من احتمال التصعيد العسكري"، وذلك في إشارة إلى ​الأزمة​ بين روسيا وأوكرانيا.

ويتهم الغرب روسيا بحشد عشرات الالاف من قواتها على الحدود الأوكرانية بهدف شنّ هجوم، لكنّ موسكو تنفي أيّ مخطط من هذا القبيل، مطالبةً في الوقت نفسه بضمانات خطّية لأمنها، بينها رفض انضمام أوكرانيا إلى الناتو ووقف توسّع الحلف شرقًا، ضمانات رفضتها واشنطن، في ردّ خطّي إلى موسكو.