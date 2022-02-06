تأكيد إيراني باكستاني على توسيع العلاقات في جميع المجالات

العالم - إيران

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى اليوم الأحد، بين "وحيدي" والسفير الباكستاني في طهران "رحيم حيات قريشي".

ودعا وزير الداخلية الإيرانية إلى تطوير الأسواق الحدودية والتبادل التجاري لإيجاد أرضيات مناسبة في سياق رفع مستوى التعاون الثنائي الشامل؛ متطلعا إلى اتخاذ خطوات مشتركة من قبل المسؤولين الإيرانيين والباكستانيين في هذا الإطار.

كما لفت إلى أهمية التعاون بين طهران وإسلام آباد إزاء القضايا الاقتصادية البنوية مثل الطاقة وتجارة الترانزيت؛ مصرحا أن البلدين عازمان على توسيع العلاقات بينهما في جميع المجالات؛ مما يلزم إجراء مباحثات مشتركة بهدف رفع العقبات الاحتمالية في هذا الإطار.

ودعا الوزير الإيراني إلى ترسيخ التعاون بين مينائي غواتر الإيراني وغوادر الباكستاني، وإرساء البنى التحتية اللازمة في هذا السياق.

وتطرق "وحيدي" إلى قضية النازحين الأفغان، والتي وصفها "هاجسا مشتركا" بين الدول الثلاث إيران وأفغانستان وباكستان، مؤكدا على تظافر الجهود لتوفير ظروف مواتية للحد من حجم الضحايا بين هؤلاء المهاجرين.

إلى ذلك أعلن السفير الباكستاني أن بلاده وضعت خططا مناسبة لتوسيع الأسواق الحدودية وزيادة التعامل بين البلدين في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك ولاسيما التجارية منها.

ولفت "قريشي" في لقائه وزير الداخلية الإيرانية اليوم، إلى فرص الارتقاء بحجم صادرات الغاز والكهرباء الإيراني مع باكستان إلى مستوى مطلوب.

وفيما أعرب عن ترحيبه لمقترح الجانب الإيراني بشأن التعاون بين مينائي البلدين، دعا السفير الباكستاني في طهران إلى عقد اتفاقية التوأمة بين مينائي غواتر وغوادر؛ مؤكدا أن ذلك سيعود بالمنفعة الاقتصادية والتجارية على جميع دول المنطقة.