الأحد ٠٦ فبراير ٢٠٢٢
٠٥:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

الصين وباكستان تحثان العالم على مساعدة أفغانستان لتجنب كارثة إنسانية

الصين وباكستان تحثان العالم على مساعدة أفغانستان لتجنب كارثة إنسانية
الأحد ٠٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٣ بتوقيت غرينتش

دعت الصين وباكستان، الأحد، المجتمع الدولي إلى مساعدة الشعب الأفغاني بصورة عاجلة وتجنب "كارثة إنسانية" في أفغانستان.

العالم ـ أسيا والباسفيك

وحسب وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، بحث رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، في العاصمة الصينية بكين، جملة من القضايا ومنها الأمن الإقليمي والتعاون الاقتصادي.

وجاء في بيان مكتب رئيس الوزراء الباكستاني، أن كلا الزعيمين أكدا أن إحلال "السلام والاستقرار" في أفغانستان من شأنه تعزيز التنمية الاقتصادية والتواصل في المنطقة.

وحثّا المجتمع الدولي على مساعدة الشعب الأفغاني على وجه السرعة وتجنب "كارثة إنسانية" في البلد الذي مزقته الحرب.

ووفق البيان: "استعرض الزعيمان سلسلة كاملة من التعاون الثنائي الباكستاني الصيني، وتبادلا في جو ودي وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك".

وأضاف أن "الشراكة التعاونية الاستراتيجية في جميع الأحوال بين باكستان والصين صمدت أمام اختبارات العصر ووقفت الدولتان بحزم جنبًا إلى جنب في تحقيق رؤيتهما وتطلعاتهما المشتركة للسلام والاستقرار والتنمية والازدهار".

وأشاد خان بدعم الصين المستمر ومساعدتها للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في باكستان، "التي استفادت بشكل كبير من التنمية العالية الجودة لمشروع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني (CPEC) الذي تبلغ تكلفته مليارات الدولارات".

روابط ذات صلة

"طالبان":الأصول الأفغانية المجمّدة ليست ملكاً لأشرف غني/أمريكا تحاول الانتقام من أفغانستان

الأمم المتحدة تحذر من الانهيار الاقتصادي في افغانستان

الأطفال الرضع في أفغانستان يعانون من سوء تغذية شديدة

وصول شحنة جديدة من المساعدات الايرانية الى افغانستان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

البرلمان العراقي يصدر بياناً بشأن قرار المحكمة الاتحادية

بذور "الهيل"..ما لا تعرفه عن فوائدها المميزة!

الصين وباكستان تحثان العالم على مساعدة أفغانستان لتجنب كارثة إنسانية

اثيوبيا.."أبي أحمد" يعلق على إصابة "أردوغان" بفيروس كورونا

اليونيسف تحذر من وضع سيء للأطفال المعتقلين بسجن الحسكة

أول تعليق من زيباري على قرار "الاتحادية" بشأن ترشحه للرئاسة