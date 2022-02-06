الصين وباكستان تحثان العالم على مساعدة أفغانستان لتجنب كارثة إنسانية

العالم ـ أسيا والباسفيك

وحسب وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، بحث رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، في العاصمة الصينية بكين، جملة من القضايا ومنها الأمن الإقليمي والتعاون الاقتصادي.

وجاء في بيان مكتب رئيس الوزراء الباكستاني، أن كلا الزعيمين أكدا أن إحلال "السلام والاستقرار" في أفغانستان من شأنه تعزيز التنمية الاقتصادية والتواصل في المنطقة.

وحثّا المجتمع الدولي على مساعدة الشعب الأفغاني على وجه السرعة وتجنب "كارثة إنسانية" في البلد الذي مزقته الحرب.

ووفق البيان: "استعرض الزعيمان سلسلة كاملة من التعاون الثنائي الباكستاني الصيني، وتبادلا في جو ودي وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك".

وأضاف أن "الشراكة التعاونية الاستراتيجية في جميع الأحوال بين باكستان والصين صمدت أمام اختبارات العصر ووقفت الدولتان بحزم جنبًا إلى جنب في تحقيق رؤيتهما وتطلعاتهما المشتركة للسلام والاستقرار والتنمية والازدهار".

وأشاد خان بدعم الصين المستمر ومساعدتها للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في باكستان، "التي استفادت بشكل كبير من التنمية العالية الجودة لمشروع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني (CPEC) الذي تبلغ تكلفته مليارات الدولارات".