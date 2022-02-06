دعوة للتظاهر في أميركا ضد "إشعال الحرب مع روسيا"

العالم ـ الأميركيتان

ولفت الى أنه من المأمول أن ينضم كثير من الناس في أجزاء مختلفة من العالم لهذا الحدث، وتابع: "أتوقع أن يكون هناك آلاف الأشخاص الذين يحتجون على تهديدات الحرب هذه، ليس فقط في ​الولايات المتحدة​، ولكن أيضا في جميع أنحاء العالم".

وأردف أن المظاهرة ستنطلق، يوم 8 شباط الساعة 12 ظهرا، في هارتفورد، كونيكتيكت، مضيفا أن المجموعة تدرس تنظيم مسيرات مماثلة على أساس أسبوعي لحين حل الأزمة.

يشار إلى أن تصعيدا كبيرا تشهده العلاقات الأمريكية الروسية، بعد ترويج واشنطن ودول غربية لحشد روسي على الحدود الأوكرانية يستهدف غزو كييف، وهو الأمر الذي ترفضه روسيا وتنفيه كليا.