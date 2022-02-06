ردود ايرانية علی الإعفاءات الاميركية في المجال النووي

العالم - أوروبا

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايران علي شمخاني، اكد ضرورة أن توجد القرارت السياسية الأميركية توازناً في الالتزامات من أجل التوصل الى اتفاق جيد. واضاف شمخاني إنه رغم التقدم الطفيف في مفاوضات فيينا، إلا أنّ التوازن الضروري في التزامات الأطراف مازال بعيداً.

وقال وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان قال ان الإجراءات المتخذة على الورق يمكن أن تكون إجراءات جيدة، مشيراً إلى ان أي أمر تنفيذي أو إجراء يعتبر أمراً جيداً في حال تم الغاء الحظر المفروض على ايران. وأشار إلى ان طهران لم تشهد مبادرة جادة وهامة من الولايات المتحدة في عملية التفاوض الحالية. مؤكدا إنّ ايران بحاجة لرؤية اجراءات عملية وملموسة في الغاء الحظر، واعتبر ان طهران تبحث عن اتفاق جيد، وليس اتفاقاً محدود الأجل.

وقال عبداللهيان:"أبلغنا واشنطن عبر وسطاء أن عليها أن تثبت حسن نيتها بشكل عملي، وأن ما يحدث على الورق جيد لكنه ليس كافياً وعلى الولايات المتحدة إلغاء العقوبات بشكل عملي وملموس لتثبت حسن نيتها".

وبخصوص ادعاء المبعوث الأميركي الخاص في شؤون إيران روبرت مالي حول أن واشنطن وضعت شروطاً لطهران لإحياء الاتفاق النووي، قال امير عبداللهيان أن طهران لم تستلم أي شروط مسبقة من الولايات المتحدة. معتبرا ان المباحثات لها مسار لا يتم فيها إثارة مسألة الشروط المسبقة، مبديا استغرابه أن يخرج هذا الأمر من قبل روبرت مالي. وأضاف وزير الخارجية الايرانية إن موضوع الشروط المسبقة لم يطرأ ولم تتلق طهران نصا أو عرضا بهذا الخصوص وهذه المفاوضات هي بالتأكيد مبنية على وجهات نظر الخبراء والاتفاقيات. لتصب نتيجتها النهائية في الوصول إلى اتفاق جيد وتأمين مصالح الوطن.

وتستكمل الجولة الثامنة من محادثات فيينا يوم الاثنين بين ايران والدول الاوربية بالاضافة الى الاتحاد الاوروبي بهدف إلغاء الحظر المفروض على ايران، حيث اعتبر المبعوث الروسي إلى فيينا ميخائيل أوليانوف، أن القرار الأميركي بإعادة العمل ببعض الإعفاءات النووية هو خطوة في الاتجاه الصحيح وستساعد في تسريع إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة والعودة المتبادلة للولايات المتحدة وإيران للالتزام بالاتفاق.