جريمة نصف الليل في حي الزمالك الراقي بالقاهرة تثير حزن المصريين 

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القصة بدأت بينما كانت الأسرتان تستعد في ساعة متأخرة من مساء الجمعة لعقد جلسة صلح بهدف انهاء خلاف أسري يهدد الحياة العائلية للزوجين الشابين، ولكن الزوج على ما يبدو قرر بشكل مفاجئ أن ينهي هذا الخلاف إلى الأبد وبشكل مأساوي، وقام الزوج الذي عقد قرانه على زوجته قبل أسابيع قليلة وكانا في انتظار الزفاف، أحضر سلاحا آليا إلى مكان جلسة الصلح، ومع تطور النقاش تملك منه الغضب، وأطلق النار على زوجته وشخصين آخرين من الحاضرين حاولا السيطرة عليه.

ولم ينتهي الموضوع عند ذلك وأبلغ سكان الحي الشرطة عن أصوات إطلاق الأعيرة النارية وبعد وحاولت قوات الشرطة الدخول إلى المنزل أطلق الزوج أعيرة نارية أخرى صوب زوجته ووالدتها، قبل أن يقوم بإطلاق الرصاص على نفسه.

وكتب أحد المغردين: "جريمة في حي الزمالك بالقاهرة قبل قليل .. مذبحة أسرية جديدة شاب يقتل زوجته و أطفاله و شقيقته وطليقها و يقتل حماته ثم ينتحر بطلق ناري.. أي عنف وجنون هذا الذي أصاب المجتمع المصري"

وكتب مغرد آخر معلقا على الموضوع: "جلسة صلح في حي الزمالك بعدها رجل اعمال لسه شباب ضرب النار ع زوجته وشقيقته وزوجها ووالدة زوجته وبعد كدا انتحر.. مصر بقت مرعبة.. مرعبة في ان كل حاجه فيها اتجرّف.. مبقاش في القليل من الوازع الديني ..مبقاش موجود حد يفكر الناس بالدين زي زمان.."

وفي تعليق على وقوع الجريمة في حي راقي بالقاهرة كتب أحدهم: "في حي الزمالك جريمة قتل بشعه !.. لم تعد الجرائم حكرًا علي مناطق كانوا يطلقون عليها شعبيه !.. فالناس علي دين ملوكهم!.. ان صلح الراعي صلحت الرعية!.. وان كان سارقًا للحكم فاسدًا ظالمًا فالظلم قانون الجميع!

وبحسب النيابة المصرية فإن الزوج البالغ من العمر 22 عاما أحضر حقيبة كبيرة أخفاها بمكان جلسة الصلح، قبل انعقاد اللقاء، ولما ثار النقاش بينهم استشاط غضبا وأخرج من الحقيبة بندقية آلية أطلق منها عيارا ناريا أصاب زوجته التي تبلغ من العمر 20 عاما، ولما حاول بعض الحضور ردعه أطلق عليهم أعيرة نارية فقتلهم، ولما حضرت الشرطة وحاولت دخول المسكن أطلق أعيرة نارية أخرى استهدف بها زوجته مجددا وكذلك والدتها، ثم أطلق النار على نفسه.