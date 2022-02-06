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الاتحاد الديمقراطي المسيحي: نأمل بعدم التدخل الأمريكي في مشروع 'السيل الشمالي-2'

الاتحاد الديمقراطي المسيحي: نأمل بعدم التدخل الأمريكي في مشروع 'السيل الشمالي-2'
الأحد ٠٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٥ بتوقيت غرينتش

عبر رئيس الاتحاد الديمقراطي المسيحي الألماني، فريدريخ ميرتس، عن أمله بعدم تدخل الولايات المتحدة في الشؤون الأوروبية وخاصة فيما يخص مسائل تنفيذ مشروع "السيل الشمالي-2".

العالم ـ أوروبا

وقال ميرتس في حديثه في صحيفة "Bild am Sonntag" الذي تم نشره اليوم الأحد: "لا تزال الولايات المتحدة وستبقى أهم حليف لنا في العالم، لكننا نتوقع أيضا ألاّ تتدخل في هذه المسألة الأوروبية بالضغط فيما يخص "السيل الشمالي-2".

تأتي هذه التصريحات قبيل اللقاء المرتقب غدا الاثنين في واشنطن بين المستشار الألماني، أولاف شولتس، والرئيس الأمريكي، جو بايدن.

وأفاد ممثل مجلس الوزراء الألماني، فولفغانغ بيوخنر، بأن هذه القمة "ستكرس للعلاقات الثنائية والاقتصادية والنزاع الأوكراني والأمن الأوروبي ومكافحة جائحة كورونا وسياسة المناخ".

من جهته قال البيت الأبيض إن "الزعيمين سيناقشان التمسك المشترك للدبلوماسية والجهود المشتركة لردع العدوان الروسي المقبل ضد أوكرانيا"، مضيفا أن الجانبين سيتناولان أيضا مكافحة الجائحة ومسائل التغير المناخي والمساعدة في التنمية الاقتصادية.

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