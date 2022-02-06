ايران وكوريا الجنوبية تتأهلان للنهائيات و3 منتخبات تتنافس على المركز الثالث

خاص بالعالم

كما تعملون يتأهل الأول والثاني من كلتا المجموعتين مباشرة إلى قطر، فيما صاحبا المركز الثالث سيلعبان الملحق الآسيوي ذهابًا وإيابًا، والفائز منهما سيتأهل للملحق العالمي، حيث سيواجه المنتخب الحاصل على المركز الخامس في أمريكا الجنوبية، والفائز من مرحلتي الذهاب والإياب سيتأهل إلى المونديال.

في المجموعة الأولى حسم المنتخب الإيراني تأهله المباشر منذ الجولة السابعة وتحديدا بعد الفوز على العراق، كما حجزت كوريا الجنوبية البطاقة الثانية بعد فوزها على سوريا، بينما تتنافس ثلاث منتخبات على المركز الثالث.

المجموعة الثانية باتت معقدة خاصة بعد فوز اليابان على السعودية في الجولة الماضية حيث بات المنتخبات السعودي والياباني والاسترالي فقط يتنافسون على البطاقتين المباشرين وايضا المركز الثالث.

يستضيف برنامج "فار" المحلل الرياضي محسن جعفري

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