العراق.. الاطار التنسيقي يدعو لمزيد من التشاور للوصول لحلول واقعية

العالم - العراق

وقال الاطار في بيان، إنه "انطلاقا من رؤية واضحة ودقيقة لما يمر به الواقع السياسي من انسداد ناتج عن الفوضى التي انتجتها الانتخابات الماضية كان موقف الاطار وحلفاءه واضحاً بضرورة عدم انعقاد جلسة انتخابات رئيس الجمهورية قبل اكمال التفاهمات".

وأضاف أن "موقفنا لازال كما هو ونرحب بمواقف القوى التي اتخذت نفس قرارنا تجاه جلسة يوم الاثنين"، داعياً الى "مزيد من التشاور للوصول الى حلول واقعية ومقبولة واكمال كافة الاستحقاقات الدستورية".

ومن المقرر أن يعقد البرلمان العراقي يوم غد الاثنين جلسة لانتخاب رئيس جمهورية جديد.