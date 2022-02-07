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صحيفة 'عبرية': الطبقية تتجذر داخل وحدات جيش الاحتلال

صحيفة 'عبرية': الطبقية تتجذر داخل وحدات جيش الاحتلال
الإثنين ٠٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٣ بتوقيت غرينتش

كشفت وسائل إعلام "اسرائيلية"، أن حالة الطبقية تتجذر داخل وحدات جيش الاحتلال "الإسرائيلي".

العالم - الاحتلال

وقال المراسل العسكري لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية يوسي يهوشع مساء الأحد:أن حالة الطبقية تتجذر تدريجياً داخل وحدات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف "هيوشع" :"في الوقت الذي تجد فيه أن ألوية المشاة يتجند لها الفتيان من سكان الأطراف المهمشة ممن ينتمون للصهيونية الدينية، في مقابل أن المجندين الجدد من منطقة المركز يفضلون الخدمة في الوحدات التكنولوجية التي تضمن لهم مستقبلًا في سوق العمل".

وتابع قائلاً :" توجه المجندين نحو الخدمة في الوحدات التكنولوجية؛ يجعلهم يديرون ظهورهم للخدمة في الوحدات القتالية وخاصة المشاة".

وأشار المراسل العسكري إلى أن "الجيش" يتجه إلى انهيار تام في نظام التطوع بالوحدات القتالية.

وبرز في الآونة الأخيرة رفض الكثير من جنود الاحتلال الانضمام لوحدات المشاة والمدرعات؛ خوفاً على حياتهم لارتفاع درجة الخطورة على حياتهم، مقارنة بوحدات السايبر والتكنولوجيا وسلاح الجو التي تشهد اقبالاً كبيراً عليها.

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