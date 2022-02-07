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إثر تعرض احد حواجزها لهجوم..

'قسد' تغلق محال تجارية في دير الزور بتهديد السلاح

'قسد' تغلق محال تجارية في دير الزور بتهديد السلاح
الإثنين ٠٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٦ بتوقيت غرينتش

أقدم مسلحو  “قوات سوريا الديمقراطية- قسد” بريف دير الزور الشرقي، على إجبار المحال التجارية على الإغلاق بعد هجوم تعرّض له أحد حواجزها.

العالم - سوريا

‏ونقل موقع "وكالة اوقات اللشام الاخبارية"، عن مصدر محلي قوله، إن مسلحي مجلس دير الزور العسكري التابع لـ “قسد” أجبروا العشرات من أصحاب المحال التجارية على الإغلاق في بلدة الصبحة شرقي دير الزور بقوة السلاح.

وتابع المصدر أن مسلحي “قسد” قاموا بتهديد أصحاب المحال التجارية في سوق البلدة بحرق المحال في حال عدم الاستجابة والإغلاق.

وأوضح المصدر أن مسلحي “قسد” أقدموا على ذلك بعد قيام مجهولين باستهداف حاجز تابع لـ “مجلس دير الزور العسكري” التابع لـ “قسد” بالقرب من جسر الري في بلدة الصبحة شرقي دير الزور مع معلومات عن وجود قتلى وجرحى في صفوفهم، حيث تم إسعاف الجرحى إلى مستشفى جديد بكارة.

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