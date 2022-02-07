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43 ربيعا على انتصار الثورة الإسلامية في إيران.. الجزء الأول

الإثنين ٠٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:١٧ بتوقيت غرينتش

وكان فجر مجيد اضاء بجوهرة الحق والعدل.. أضائه من قاوم سيف الإعوجاج وزيغ الباطل بثورة جائت بروح الى عالم بلا روح.

العالم - نوافذ

ثورة احدثت منعطفا تاريخيا بقائد صادق أمين في مقارعة الطاغوت ونصرة المستضعفين والمقهورين واصرار على الاستقلال والاستغناء بتحقيق الاكتفاء.

ثورة ارتسمت على صراط مستقيم، لا يزعزع ثباتها وقع طبول استكبار تغزم أمام عظمة شعب التف حول امامه ملبيا اداء الواجب في معركة الشرف والمصير لإقامة مجتمع العدل والكفاية والمساواة.

أربعون عاما ونيف على ثورة أصيلة ما تغيرت ملامحها، فإيران قبل الثورة لا تشبه بعدها، نهضة دينية كبرى تمارس التغيير والتأثير في وجهة التاريخ وتقدم علمي وتقني وتنمية بشرية شاملة وارتقاء في الفن والاجتماع والثقافة.

برنامج نوافذ الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت تطرق الى انجازات الثورة الاسلامية منذ انتصارها.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

د. طلال عتريسي – باحث في القضايا الإقليمية

د. أمين الساحلي – أستاذ جامعي

جمعة العطواني – مدير مركز أفق للدراسات والتحليل السياسي

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