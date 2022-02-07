مشروبات يمنع تناولها بعد التعافي من كورونا

العالم - صحة

وأشارت خبيرة التغذية أنجيليكا دوفال إلى أنه أثناء المرض، يجب أن يكون المشروب الرئيسي هو الماء، كما أنه يظل المشروب الأساسي خلال فترة الشفاء بعد الإصابة بفيروس كورونا. ومع ذلك، من أجل اكتساب القوة بشكل أسرع، يمكنك استكمال النظام الغذائي بمشروبات الفاكهة الصحية ونقعاتها. لتحضير مشروبات الفاكهة، أوصت خبيرة التغذية باستخدام النبق البحر والتوت البري.

وأوضحت: "نأخذ لترين من الماء ونجعلها تصل إلى 80 درجة ونضع التوت المغسول هناك، حوالي 200 غرام. ولجعلها حلوة، أنصحك بإضافة الفراولة: الفراولة ونبق البحر والتوت البري. بعد ذلك، يمكنك استخدم الخلاط أو هراسة البطاطس، وستحصل على مشروب فواكه صحي".

ليس من الضروري غلي المشروب، وإلا فلن يكون من الممكن الاحتفاظ بكمية الفيتامينات الكافية للتأثير العلاجي فيه. وفقًا للخبيرة، بالإضافة إلى مشروبات الفاكهة، فإن المشروبات التي فيها الشاي الأخضر لها تأثير علاجي. قد يشمل تكوين هذا المشروب كلاً من التوت البري وبعض الفواكه.

وقالت: "نحن نخمر الشاي كالمعتاد: لتر ونصف من الماء، ملعقتان كبيرتان من الشاي الأخضر السائب عالي الجودة. قطّع شريحتين برتقال، وأضف ملعقة أو ملعقتين كبيرتين من التوت البري، يمكنك تجميده. لا أوصي بالتحلية، من الأفضل تقطيع تفاحة بدون قشر ووضعها فيه. اترك هذا المشروب لمدة 40 دقيقة -50 واشربه طوال اليوم".

وحذرت من أنه إذا أصبح المشروب باردًا، فيمكنك تخفيفه بالماء الدافئ، ولكن مرة أخرى، لا بالماء المغلي. وتابعت خبيرة التغذية أنه من الأفضل تجنب بعض المشروبات خلال فترة التعافي بعد كوفيد -19. بادئ ذي بدء، يجب إضافة الشاي الأسود والقهوة الثقيلة إلى "القائمة المحظورة".

نصحت دوفال "أيضًا، أود إضافة المشروبات الغازية الحلوة والعصائر المعبأة إلى القائمة المحظورة. من الأفضل تحضير هذه (العصائر) في المنزل".