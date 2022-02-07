الإثنين ٠٧ فبراير ٢٠٢٢
٠٩:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

مشروبات يمنع تناولها بعد التعافي من كورونا

مشروبات يمنع تناولها بعد التعافي من كورونا
الإثنين ٠٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٦ بتوقيت غرينتش

توجد بعض المشروبات التي يمنع تناولها بعد كوفيد -19، وعلى العكس من ذلك، المشروبات التي ستساعد الجسم على التعافي من العدوى.

العالم - صحة

وأشارت خبيرة التغذية أنجيليكا دوفال إلى أنه أثناء المرض، يجب أن يكون المشروب الرئيسي هو الماء، كما أنه يظل المشروب الأساسي خلال فترة الشفاء بعد الإصابة بفيروس كورونا. ومع ذلك، من أجل اكتساب القوة بشكل أسرع، يمكنك استكمال النظام الغذائي بمشروبات الفاكهة الصحية ونقعاتها. لتحضير مشروبات الفاكهة، أوصت خبيرة التغذية باستخدام النبق البحر والتوت البري.

وأوضحت: "نأخذ لترين من الماء ونجعلها تصل إلى 80 درجة ونضع التوت المغسول هناك، حوالي 200 غرام. ولجعلها حلوة، أنصحك بإضافة الفراولة: الفراولة ونبق البحر والتوت البري. بعد ذلك، يمكنك استخدم الخلاط أو هراسة البطاطس، وستحصل على مشروب فواكه صحي".

ليس من الضروري غلي المشروب، وإلا فلن يكون من الممكن الاحتفاظ بكمية الفيتامينات الكافية للتأثير العلاجي فيه. وفقًا للخبيرة، بالإضافة إلى مشروبات الفاكهة، فإن المشروبات التي فيها الشاي الأخضر لها تأثير علاجي. قد يشمل تكوين هذا المشروب كلاً من التوت البري وبعض الفواكه.

وقالت: "نحن نخمر الشاي كالمعتاد: لتر ونصف من الماء، ملعقتان كبيرتان من الشاي الأخضر السائب عالي الجودة. قطّع شريحتين برتقال، وأضف ملعقة أو ملعقتين كبيرتين من التوت البري، يمكنك تجميده. لا أوصي بالتحلية، من الأفضل تقطيع تفاحة بدون قشر ووضعها فيه. اترك هذا المشروب لمدة 40 دقيقة -50 واشربه طوال اليوم".

وحذرت من أنه إذا أصبح المشروب باردًا، فيمكنك تخفيفه بالماء الدافئ، ولكن مرة أخرى، لا بالماء المغلي. وتابعت خبيرة التغذية أنه من الأفضل تجنب بعض المشروبات خلال فترة التعافي بعد كوفيد -19. بادئ ذي بدء، يجب إضافة الشاي الأسود والقهوة الثقيلة إلى "القائمة المحظورة".

نصحت دوفال "أيضًا، أود إضافة المشروبات الغازية الحلوة والعصائر المعبأة إلى القائمة المحظورة. من الأفضل تحضير هذه (العصائر) في المنزل".

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

توابل شائعة قد تحتوي على علاج كورونا والزهايمر

هذا ما سيحدث لك عندما تتناول فايروس كورونا عمدا

تحذير لمحبي"الهامستر".. يصيب البشر بـ"كورونا"!

طبيب يكشف مادة غذائية تقوي المناعة خلال الإصابة بكوفيد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قمة مرتقبة بين بوتين وماكرون في موسكو لبحث نزع فتيل الأزمة

للبحث عن معلومة حول مرتكبي جريمة اغتيال القاضي خصاف.. زيدان يتعهد بحفظ السرية و'القضاء الاعلى' يعلن عن مكافأة

بالفيديو.. مراسل قناة العالم في بغداد: البرلمان العراقي سيعقد جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية

جنرال أمريكي في الإمارات لمساعدة أبوظبي في تعزيز دفاعاتها

جيش الاحتلال يجري مناورة عسكرية مفاجئة على حدود غزة

حكومة هادي تبحث عن موالين جدد