مآلات الازمة السياسية والاقتصادية في تونس.. الجزء الثاني

العالم - المغاربية

يدق خبراء الاقتصاد ناقوس الخطر في ظل تراجع المؤشرات المالية والاقتصادية وتفاقم الازمة المالية وصولا الى تحذير البعض من ان البلاد باتت مهددة بالافلاس. ورغم النفي الحكومي فان ذلك يثير هواجس لدى شرائح تونسية واسعة بخصوص الوضعين الاقتصادي والمجتمعي بشكل عام. فكيف تؤثر التجاذبات السياسية في تونس بالاقتصاد؟ وهل باتت فعلا محددة بالافلاس؟

برنامج "المغاربية" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت ناقش الوضع السياسي والاقتصادي في تونس في ظل اجراءات الرئيس قيس سعيد الاخيرة.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

فؤاد ثامر – نائب عن حزب قلب تونس

بلحسن يحياوي – اعلامي ومحلل سياسي