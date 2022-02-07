السلطات الإندونيسية تعلن منع دخول السياح الأجانب للبلاد

العالم-اسيا والباسفيك

جاء هذا في بيان صادر عن وزارة المواصلات في وقت متأخر من مساء أمس الأحد.

وقال البيان إن الإجراءات الجديدة تنطبق على السياح الأجانب والمواطنين المسافرين لقضاء عطلات في خارج البلاد.

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وبإمكان السياح القادمين من الخارج الوصول إلى مطار بالي بالإضافة إلى باتام وتانجونج بينانج في جزر رياو بالقرب من سنغافورة.

وفي ظل ارتفاع الإصابات بكورونا، فرضت الشرطة حظر تجول في وسط جاكرتا من منتصف الليل إلى الساعة الرابعة صباحا.

وتشهد إندونيسيا طفرة في إصابات كورونا، حيث سجلت أكثر من 36 ألف إصابة جديدة أمس الأحد وبلغت نسبة إشغال أسرة المستشفيات في العاصمة 63 بالمئة.

يأتي منع وصول السياح جوا إلى جاكرتا بعد أيام فقط من استقبال بالي أول رحلة طيران دولية منذ عامين تقل زوارا أجانب.