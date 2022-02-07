الاحتلال يقر 'خطة خمسية' بشأن النقب تتضمن مواصلة الهدم والتهجير

العالم - الاحتلال

وأشار التقرير إلى: أن ذلك يأتي في أعقاب إصرار ما يسمى بوزيرة الداخلية "الإسرائيلية"، أييليت شاكيد، على إدراج هذا البند في الخطة، رغم معارضة القائمة الموحدة، شريكتها في الائتلاف الحكومي.

وأفاد التقرير : بأن الحكومة لم تستجب لمطالب القائمة الموحدة التي تمثلت بـ"إزالة أنشطة الشرطة" في النقب من بنود القرار الحكومي المتعلق بالخطة الخمسية الخاص بـ"المجتمع البدوي في النقب"، ووقف الزراعة ووقف هدم المباني بحجة عدم الترخيص.

وذكرت "كان 11" : أن قرار الحكومة الذي حصلت على نسخة منه، يتضمن بند "الإنفاذ" كاملًا؛ بعد أن اعترضت "وزيرة الداخلية" شاكيد على الموافقة على الخطة دون إدراج هذا البند في نص القرار الحكومي.