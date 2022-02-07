الإثنين ٠٧ فبراير ٢٠٢٢
٠٩:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو.. مراسل قناة العالم في بغداد:

البرلمان العراقي سيعقد جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية

الإثنين ٠٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٧ بتوقيت غرينتش

قال مراسل قناة العالم في العاصمة العراقية بغداد نويد بهروز ان جلسة البرلمان العراقي حول انتخاب رئيس الجمهورية ستعقد لكن النصاب سيكسر بحسب التوقعا.

العالم – خاص بالعالم

وأضاف الزميل نويد بهروز لنشرة اخبار العالم ان القوى السياسية في العراق المكونة من التحالف الصدري والديمقراطي الكردستاني وأيضا السيادة الذي یضم تحالفي تقدم وعزم اكدوا في بيانات منفصلة بانهم لن يشاركوا في هذه الجلسة.

واشار بهروز الد ان الاطار التنسيقي رحب بعدم مشاركة الجميع وعدم الذهاب الى موضوع اختيار رئيس الجمهورية بسبب الخلافات. مشيرا الى ان المستجد جاء بعد قرار المحكمة الاتحادية بوقف ترشيح هوشيار زيباري للانتخابات الرئاسية مؤكدا ان الاخير هو المرشح الوحيد للحزب الديمقراطي الكردستاني.

مراسل العالم اضاف ان يوم غد الثلاثاء ستكون آخر ايام مهلة انتخاب رئيس الجمهورية حسب الدستور العراقي وبعد ذلك سوف تدخل البلاد في فراغ دستوري وربما ق يلجأ الجميع الى المحكمة الاتحادية لتحديد طبيعة هذا الفراغ.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق

روابط ذات صلة

بغداد تفتتح أعمال المؤتمر الإقليمي (36) للشرق الأدنى وشمال أفريقيا

الكاظمي يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي 'إردوغان'

مستشار أمن العراق القومي: لا نريد جماعات تتخذ من العراق منطلقا لتهديد أي دولة

العراق.. بدء عمليات فرض القانون ونزع السلاح بمحافظة ميسان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قمة مرتقبة بين بوتين وماكرون في موسكو لبحث نزع فتيل الأزمة

للبحث عن معلومة حول مرتكبي جريمة اغتيال القاضي خصاف.. زيدان يتعهد بحفظ السرية و'القضاء الاعلى' يعلن عن مكافأة

بالفيديو.. مراسل قناة العالم في بغداد: البرلمان العراقي سيعقد جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية

جنرال أمريكي في الإمارات لمساعدة أبوظبي في تعزيز دفاعاتها

جيش الاحتلال يجري مناورة عسكرية مفاجئة على حدود غزة

حكومة هادي تبحث عن موالين جدد