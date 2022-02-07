البرلمان العراقي سيعقد جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية

العالم – خاص بالعالم

وأضاف الزميل نويد بهروز لنشرة اخبار العالم ان القوى السياسية في العراق المكونة من التحالف الصدري والديمقراطي الكردستاني وأيضا السيادة الذي یضم تحالفي تقدم وعزم اكدوا في بيانات منفصلة بانهم لن يشاركوا في هذه الجلسة.

واشار بهروز الد ان الاطار التنسيقي رحب بعدم مشاركة الجميع وعدم الذهاب الى موضوع اختيار رئيس الجمهورية بسبب الخلافات. مشيرا الى ان المستجد جاء بعد قرار المحكمة الاتحادية بوقف ترشيح هوشيار زيباري للانتخابات الرئاسية مؤكدا ان الاخير هو المرشح الوحيد للحزب الديمقراطي الكردستاني.

مراسل العالم اضاف ان يوم غد الثلاثاء ستكون آخر ايام مهلة انتخاب رئيس الجمهورية حسب الدستور العراقي وبعد ذلك سوف تدخل البلاد في فراغ دستوري وربما ق يلجأ الجميع الى المحكمة الاتحادية لتحديد طبيعة هذا الفراغ.

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