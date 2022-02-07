سوريا.. هطولات مطرية اعلاها غزارة 60 مم في عين حلاقيم بحماة

العالم - سوريا

وذكرت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن نسب الهطل في محافظتي دمشق وريفها سجلت في مضايا 10 مم وسرغايا 6 مم والزبداني 3 مم والحرمون ودمشق المزة 2 مم ودوما 1 مم.

وفي محافظة السويداء سجلت في السويداء وصلخد 2 مم وشهبا 1 مم بينما في درعا سجلت في نوى 4 مم والشيخ مسكين 2 مم ودرعا والمسيفرة 1 مم.

وفي محافظة القنيطرة بلغت في القنيطرة 11 مم وحضر 9 مم ونبع الصخر 5 مم في حين وصلت كميات الهطل في محافظة حمص إلى 51 مم في الناصرة ومرمريتا50 مم وقلعة الحصن 49 مم وشين 40 مم والعريضة 24 مم وتلدو 21 مم وتلكلخ 17 مم والمخرم 20 مم وحمص 14 مم والقصير 3مم.

وفي محافظة حماة وصلت إلى 60 مم في عين حلاقيم ومصياف 55 والرصافة 50 مم ووادي العيون 40 مم وربعو 35 مم وحربنفسه 20 مم والحميري 14 مم ومحردة 10 مم وحماة 9 مم وصوران 6 مم وكفر زيتا 4 مم والسلمية 13 مم والصبورة 9 مم والسعن 6 مم وعقيربات 14 مم.

وفي الغاب سجلت في شطحة والسقيلبية 13 مم وعين الكروم 17 والكريم 12 مم وأفاميا 10 مم وفي محافظة طرطوس كانت في الصفصافة 46 مم والشيخ بدر 42 مم ومشتى الحلو ودريكيش 38 مم وصافيتا 35 مم والقدموس 22 مم وحمام واصل 18 مم وبانياس 8 مم وطرطوس 1 مم.

وفي محافظة اللاذقية سجلت في القطيلبية 12 مم والحفة 10 مم والمزيرعة والبهلولية 9 مم وكسب 8 مم ومطار الباسل 7 مم وصلنفة والقرداحة 4 مم ووادي قنديل وبوقا 3 مم واللاذقية 2 مم.

وفي محافظة إدلب كانت في أرمناز 6 مم وجسر الشغور 5 مم وخان شيخون 4 مم وأبو الظهور 2 مم بينما في محافظة حلب سجلت في خناصر 5 مم والسفيرة 2 مم.