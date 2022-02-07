شرطة الاحتلال تخترق هواتف مسؤولين ورجال أعمال لديها

العالم - الاحتلال

وبحسب الصحيفة، فإن شرطة الاحتلال، استخدمت البرنامج أيضًا ضد رؤساء بلديات وصحفيين من موقع واللا، ورؤساء الاحتجاجات المختلفة، وكذلك ضد الإثيوبيين.

وأشارت إلى أن كل ذلك تم فعله بدون أي أمر قضائي يسمح باستخدام البرنامج أو أي من البرامج التجسسية.

وكانت الصحيفة نفسها كشفت منذ 3 أسابيع بأن شرطة الاحتلال تستخدم برنامج بيغاسوس بدون أمر من المحكمة للتجسس على "الإسرائيليين" بدون أن يكون موجه ضدهم أي اتهامات، ما أدى لردود فعل كبيرة، دفعت الشرطة الأسبوع الماضي إلى الاعتراف لأول مرة باستخدام البرنامج وفي حالات شاذة بدون أمر قضائي.