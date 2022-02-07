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شرطة الاحتلال تخترق هواتف مسؤولين ورجال أعمال لديها

شرطة الاحتلال تخترق هواتف مسؤولين ورجال أعمال لديها
الإثنين ٠٧ فبراير ٢٠٢٢ - ١١:١٣ بتوقيت غرينتش

كشفت صحيفة كالكاليست العبرية، اليوم الإثنين، ان شرطة الاحتلال استخدمت برنامج بيغاسوس التجسسي الخاص بشركة NSO لاختراق هواتف عدد من المسؤولين الصهاینة وكبار رجال الأعمال، ومسؤولين في الوزارات الحكومية، وعدد من الأشخاص المقربين من رئيس وزراء الاحتلال السابق بنيامين نتنياهو.

العالم - الاحتلال

وبحسب الصحيفة، فإن شرطة الاحتلال، استخدمت البرنامج أيضًا ضد رؤساء بلديات وصحفيين من موقع واللا، ورؤساء الاحتجاجات المختلفة، وكذلك ضد الإثيوبيين.

وأشارت إلى أن كل ذلك تم فعله بدون أي أمر قضائي يسمح باستخدام البرنامج أو أي من البرامج التجسسية.

وكانت الصحيفة نفسها كشفت منذ 3 أسابيع بأن شرطة الاحتلال تستخدم برنامج بيغاسوس بدون أمر من المحكمة للتجسس على "الإسرائيليين" بدون أن يكون موجه ضدهم أي اتهامات، ما أدى لردود فعل كبيرة، دفعت الشرطة الأسبوع الماضي إلى الاعتراف لأول مرة باستخدام البرنامج وفي حالات شاذة بدون أمر قضائي.

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