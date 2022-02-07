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فعاليات ملتقى الحوار الاقتصادي تنطلق في دمشق

فعاليات ملتقى الحوار الاقتصادي تنطلق في دمشق
الإثنين ٠٧ فبراير ٢٠٢٢ - ١٠:٤٦ بتوقيت غرينتش

تحت عنوان “الاستثمار والمصارف والمشروعات الصغيرة .. ثلاثية الانتعاش الاقتصادي”، انطلقت صباح اليوم الاثنين، فعاليات ملتقى الحوار الاقتصادي في فندق الشيراتون بدمشق بمشاركة رجال الأعمال وممثلي الجهات الحكومية المعنية بقطاعات الصناعة والتجارة والزراعة والاستثمار والتمويل.

العالم - سوريا

ويبحث المشاركون في الملتقى رؤية الحكومة ووجهات نظر رجال أعمال وصناعيين وخبراء وأكاديميين فيما يتعلق بجوانب دعم مشاريع الاستثمار وتشجيعه بهدف التوصل لمخرجات صحيحة وبناءة ووجهات نظر القطاع الخاص وأصحاب المشروعات الصغيرة ومؤسسات ومصارف التمويل الأصغر في استخدام الأدوات المالية لتمويل المشاريع الجديدة أو توسيعها ودعم خدماتها الأساسية بهدف الربط النهائي لثلاثية الانتعاش الاقتصادي.

ويهدف الملتقى للوصول إلى إجراءات عملية قابلة للتنفيذ لخدمة المشاريع الصناعية والاستثمارية وتوفير التمويل اللازم لها وتطوير بيئة الأعمال اللازمة من خلال التشريعات والأنظمة والإجراءات وتحديد الفرص الاستثمارية الحالية والمستقبلية في سوريا.

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